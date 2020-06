Lette i innreiserestriksjonar for familiemedlemmer

innenriks

Med verknad frå 15. juni endrar justisminister Monica Mæland (H) bortvisingsforskrifta for å utvide tilgjenget til innreise.

– Vi opnar no for at blant alle EØS-borgarar som skal besøkje mindreårige eller vaksne barn, foreldre eller besteforeldre i Noreg, får reise inn på besøk, seier Mæland.

Innreiseavgrensingane som vart innførte 16. mars for å hindre spreiing av covid-19, har skapt problem for familiar som har vilja treffast eller bli gjenforeina over grensene.

– EØS-borgarar som skal busetje seg saman med ektefelle eller sambuar i Noreg, har allereie rett til innreise, men no utvidar vi høvet til innreise til også å gjelde for familiemedlemmer frå tredjeland som har fått innvilga søknad om familieinnvandring, seier statsråden.

Nærare detaljar vil kome i eit eige rundskriv frå departementet før 15. juni.

