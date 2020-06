Langtidssjuke koronapasientar: – Vi fell mellom alle stolar

innenriks

Kvinna i 40-åra trur ho vart smitta av koronaviruset i byrjinga av mars, men vart ikkje testa fordi ho ikkje oppfylte testkriteria. Ho er framleis ikkje frisk.

– Då Noreg stengde ned i mars, var vi fleire som hadde covid-19-symptom. Vi som ikkje trong innlegging, skulle halde oss heime og ikkje belaste helsevesenet. Sjukdommen skulle uansett ikkje vare meir enn nokre veker, ifølgje styresmaktene og media, fortel Oslo-kvinna til NTB. Ho ønskjer ikkje namnet sitt på trykk.

Det er uvisst kor mange slike tilfelle det finst i Noreg. I Sverige, som er langt hardare ramma av koronapandemien, har over 10.000 langtidssjuke koronapasientar samla seg i ei eiga Facebook-gruppe med krav om at helsestyresmaktene gir dei eit behandlingstilbod.

– Etter redsla for å døy er det verste for mange at dei ikkje blir trudde, skriv gruppa i eit debattinnlegg i avisa Expressen torsdag.

– Kastelause

Den norske kvinna fortel at ho ikkje kunne gå til fastlegen på grunn av smittefare, derfor tok ho kontakt med helsevesenet først då feberklinikkane vart oppretta.

– Dermed vart fleire av oss først testa lenge etter at vi vart sjuke, og mange testa då negativt. Vi står litt kastelause tilbake, seier kvinna.

Etter tre månader har ho framleis symptom som trykk på lungene, smerter i rygg, feber, åndenød, hovudverk, utmatting og høg puls. Men ikkje synest ho i statistikken, og ikkje får ho hjelp.

– Hos fastlegane blir vi møtte med undring og haldningar som «dette kan ikkje skuldast covid-19.» Kunnskapen er fråverande, og oppfølging og behandling like mangelfull. Vi fell mellom alle stolar, seier ho.

Den klare beskjeden frå helsestyresmaktene er at ein skal halde seg heime når ein er sjuk.

– Men kva betyr det for oss som har testa negativt, men likevel har covid-19-symptom, spør kvinna, som meiner helsevesenet må leggje planar for korleis pasientar som henne skal følgjast opp.

Ingen antistoff

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad erkjenner at det framleis er mykje ein ikkje veit om korona, men tilrår Oslo-kvinna å ta ein antistofftest.

– Fastlegen kan ta ei slik blodprøve og vurdere om det bør gjerast ei nærare utgreiing, seier han til NTB.

Det har kvinna gjort, men testen slo negativt ut.

– Eg har vorte sjekka for alt mogleg anna. Det vi sit igjen med, er at ut frå symptoma kan ikkje covid-19 sjåast bort frå. Men det er inga oppfølging, seier ho.

Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo stadfestar at antistofftestane ikkje alltid gir svar.

– Det byrjar å teikne seg eit bilde av at ikkje alle som får covid-19, utviklar antistoff. Resultatet kan fort blir at slike pasientar ikkje blir tekne på alvor, seier ho til NTB.

Forsking går føre seg

Ifølgje Nakstad er det usikkert om ein i det heile kan seie at ein har hatt covid-19 dersom ein verken har fått påvist viruset eller antistoff. Men samtidig blir det no forska på forhold rundt utgreiing og oppfølging av personar med langvarige symptom på covid-19.

– Når slik kunnskap finst, vil primær- og spesialisthelsetenesta i fellesskap kunne sørgje for god utgreiing og oppfølging av alle covid-19-pasientar. Det er eit sterkt fokus på dette i heile helsetenesta, seier Nakstad.

Overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet (FHI) meiner det er viktig å starte kartlegging av dei udiagnostiserte covid-19-pasientane.

– Det er veldig viktig å følgje opp sjukdommen både hos dei vi veit har hatt han, og dei som kanskje har hatt han. Dette må takast på alvor, seier ho.

