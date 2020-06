Laila Bokhari vil ta over etter Olemic Thommessen

innenriks

No siktar statsvitaren, terrorforskaren og den tidlegare statssekretæren frå Lillehammer mot listetoppen for Oppland Høgre. Olemic Thommessen tek ikkje attval etter fem periodar.

– Eg fekk spørsmål om eg var interessert. Eg sa ja. Det er eit stort ansvar, men også ei spennande moglegheit. Jo meir eg tenkte, jo klarare vart det. Dette er noko eg har lyst til, seier Bokhari til Gudbrandsdølen Dagningen.

Bokhari var statssekretær hos Erna Solberg ved Statsministerens kontor frå 2013 til 2015 og vart deretter statssekretær for utanriksminister Børge Brende fram til oktober 2017. Ho har òg vore terrorforskar ved Forsvarets forskingsinstitutt og var medlem av 22. juli-kommisjonen.

Også den fremste fylkespolitikaren i partiet, Kari-Anne Jønnes har sagt at ho vil bli listetopp. Mangeårig fylkessekretær og no varaordførar på Gjøvik, Anne Bjertnæs, er òg aktuell. Det same er sentralstyremedlem Hanne Velure.

Nominasjonskomiteen legg fram den endelege lista si til nominasjonsmøtet på Biri 21. november. Før det skal alle medlemmene få seie sitt i ei rådgivande uravstemming.

