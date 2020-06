Fruktgodteri blir trekt frå marknaden

innenriks

Det dreier seg om porsjonsbeger som har vorte selde i fem butikkar i Noreg, heiter det i ei melding frå Matportalen.

Johannesbrødkjernemjøl (E410) er eitt av fortjukkingsmidla som ikkje er tillate brukt i geléprodukt i porsjonsbeger som blir etne i éin munnfull. Årsaka er at det kan medføre kvelingsfare ved konsum, då geleen ikkje blir løyst opp i munnen. Ingrediensen står oppført på ingredienslista av produktet.

Produktet er selt i butikken Bamboo Dagligvare AS på Tiller i Trondheim, Internasjonal Matsenter AS i Tromsø, Chill på Strømmen, Norvina AS i Stavanger, og OrientDeli AS i Oslo.

