DN: Telenor-bank granskar tilsette for svindel

Konsernet mikrofinansbank i Pakistan har meldt fleire tilsette for svindel til lokalt politi i Lahore. Det dreier seg om to svindelsaker i ulike bankfilialar i Pakistans nest største by.

Fleire av dei tilsette i Telenor Microfinance Bank er leiarar, og det skal ha føregått eit samarbeid på tvers av dei to filialane, ifølgje dokument avisa har fått tilgang til. Dei tilsette skal ha svindla til seg pengar via falske lånesøknader. Svindelen utgjer saman på dryge 40 millionar kroner etter dagens valutakurs.

Det tyder at Telenor førebels har avdekt tre svindelsaker på om lag 70 millionar kroner. I desember i fjor skreiv avisa at banktilsette og eksterne låntakarar skal ha svindla til seg rundt 30 millionar kroner, også den gongen via falske lånesøknader.

Telenor stadfestar at dei to nye sakene er knytte til undersøkinga av svindelsaka som starta i fjor haust. Fleire hundre tilsette er under gransking for mogleg svindel, ifølgje kommunikasjonsdirektøren i konsernet Gry Rohde Nordhus.

Den pakistanske banken vart etablert i 2006 av Nadeem Hussain under namnet Tameer Microfinance Bank. To år seinare kjøpte Telenor 51 prosent av aksjane for 12,5 millionar dollar. Konsernet overtok dei resterande aksjane i 2018 for ein ukjend sum.

Telenor eig banken saman med den kinesiske finansteknologigiganten Ant Financial som kom inn på eigarsida same år. Telenor har 55 prosent av aksjane.

