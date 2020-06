22 nye forskingssenter for innovasjon

innenriks

Eit forskingsmiljø med status som senter for forskingsdriven innovasjon utviklar kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping, skriv Forskingsrådet i ei pressemelding.

– Forsking og utvikling er avgjerande for at norsk næringsliv kan gjenreise dei jobbane vi hadde før krisa trefte oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplassar og bidra til omstilling, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han seier at dei har som mål at Noreg skal vere eitt av dei mest innovative landa i Europa.

– Då er det viktig å kople forsking og næringsliv, nettopp slik vi gjer i SFI-ordninga, seier Asheim.

Forskingsrådet fekk 70 søknader til utlysinga sist haust.

– Sentera er viktige spesielt for nye næringar, der behovet for forskingskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forsking legg vi eit godt grunnlag for grøn omstilling og framtidig sysselsetjing, seier administrerande direktør i Noregs forskingsråd, John-Arne Røttingen.

Sentera er etablerte for ein periode på maksimalt åtte år. Kvart senter kan få ei årleg løyving frå Forskingsrådet på inntil 12 millionar kroner.

(©NPK)