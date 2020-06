Vindkraftmotstandarane på Haramsøya møtte forståing hos ordførarar

innenriks

Demonstrantane mot utbygginga av det nye vindkraftverket på Haramsøya utanfor Ålesund møtte torsdag ettermiddag både ordføraren i Ålesund og fylkesordføraren i Møre og Romsdal.

Og dei fekk støtte og forståing frå begge.

Ålesund-ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) sa til demonstrantane at ho har følgt med på det dei har gjort, og at ho er samd i at det kjennest urettferdig.

– Innrømming

– Når regjeringa no seier at dei vil gjere om på konsesjonssystemet, så ligg det ein innrømming i det, at det ikkje er godt nok. Om den kampen de no tek, får konsekvensar for framtidige saker, så vil det framleis vere blodig urettferdig om vi ikkje får gjort noko her, sa ho, ifølgje Sunnmørsposten.

Fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal støtta òg demonstrantane.

– Eg har gråte med dykk i dag. Ingen vegar skal vere uprøvd, sa Torve.

Vil ha møte med regjeringa

Styret i Nei til vindkraft på Haramsøya har saman med ordføraren i Ålesund og fylkesordføraren vorte samde om å be regjeringa om eit møte med statsråd Tina Bru (H).

Politiet har sett seg nøydd til å sperre vegen for å unngå at fleire bilar med aktivistar tek seg opp på Haramsfjellet. Det skal torsdag ikkje vere aktivistar igjen på fjellet der det planlagde vindkraftverket skal liggje.

Ved 14-tida kom dei første anleggsmaskinene på plass på toppen av fjellet, 16 dagar etter at dei eigentleg skulle ha vore der. Fleire demonstrantar følgde anleggsmaskinene opp, men det gjekk fredeleg for seg.

Fjerna bil

Saktegåande demonstrantar prøvde tidlegare på formiddagen å forseinke gravemaskinene, og politiet varsla då at dei ville ferde ut fleire førelegg for sivil ulydnad.

Politiet fekk òg fjerna ein bil som dei siste vekene har blokkert tilgangen til utbyggingsområdet på Haramsfjellet. Demonstrantar hadde parkert bilen på vegen for å hindre transport av utstyr til anlegget.

Ei gruppe demonstrantar møtte opp under fjerninga av bilen, men også dette skal ha gått fredeleg for seg.

