Tina Bru tviler på hydrogen som eksportvare

Blått hydrogen er hydrogen som er framstilt av naturgass, men der ein fangar og lagrar CO2-en som blir frigjort i produksjonen, slik at utsleppa blir låge.

Men i dag «fremstår ikke storskala naturgass-basert hydrogeneksport fra Norge som et realistisk alternativ», skriv olje- og energiminister Tina Bru i eit svar på eit skriftleg spørsmål frå energipolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeidarpartiet.

Bru viser til hydrogenstrategien til regjeringa, som vart lagt fram førre veke. I den kjem det fram at eksport av hydrogen frå Noreg vil krevje store investeringar i nye røyrleidningar. Derfor blir eksport av blått hydrogen i stor skala vurdert som lite realistisk. I staden ser regjeringa for seg at andre land i Europa kan produsere blått hydrogen ved hjelp av naturgass importert frå Noreg.

Bru trur likevel hydrogeneksport kan bli mogleg på lengre sikt, dersom etterspurnaden er til stades.

Eide meiner på si side at det er urovekkjande at regjeringa ikkje ser større potensial i blått hydrogen for gassnasjonen Noreg. Han trur hydrogen kan bli ein viktig norsk eksportartikkel framover.

