TV 2 fryktar Get-konflikten kan bli langvarig

innenriks

TV 2 konstaterer etter møtet torsdag at det framleis er stor avstand mellom partane.

– Vi har endå ein gong gjenteke forslaget vårt om å forlengje eksisterande avtale i seks månader, medan vi og Get løyser konflikten oss imellom. På den måten kunne Telia/Get-kundane fått tilbake TV 2-kanalane med det same. Det er umogleg å forstå kvifor ikkje Telia/Get ikkje kan akseptere ei kortvarig forlenging av avtalen vi inngjekk for tre år sidan, seier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 i ei pressemelding.

– Delvis konstruktivt

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia beskriv på si side møtet som «delvis konstruktivt» og meiner partane kom delvis nærare kvarandre.

– Døra vår står open, og vi har foreslått at forhandlingsteama møtest dagleg framover sånn at vi raskast mogleg kan skru på TV 2-kanalane for kundane våre, seier Lunde til NTB.

Han peikar på at Telias forslag om ein avtale på same prisnivå som i dag, men med ein noko lengre tidshorisont enn TV 2 har foreslått, framleis står ved lag.

Ifølgje Willand er TV 2s tilbod om forlenging i seks månader på same vilkår, og heilt utan prisaukar. TV 2 har òg tilbode Telia/Get ei rekkje alternative løysingar, både kortvarige og langvarige avtalar.

Ikkje samde om langsiktig avtale

Henning Lunde trur ikkje at partane klarer å bli samde om nokon ny langsiktig avtale på seks månader.

– Viss TV 2 kunne forsikra oss om at dersom vi ikkje var samde innan seks månader, så ville avtalen forlengjast, så kunne det sett annleis ut. Vi ønskjer ikkje at dette skal ende i ein ny konflikt rett før jul der kundane våre igjen mistar TV 2-kanalane, seier han.

Willand i TV 2 slår fast at forhandlingane med TV-distributørane alltid er tøffe.

– Men vi har aldri opplevd at det er så vanskeleg å finne løysingar. Det verkar som Telias strategi er å presse TV 2 i kne gjennom ein langvarig konflikt, seier ho.

– Rammar sjåarane

– Dette er ein ny situasjon for TV 2, vi har aldri før vorte teke av med alle kanalane våre. Vi har verkeleg prøvd alt, men no ser vi ikkje korleis vi skal komme vidare. Det er heilt unødvendig at dette skal ramme sjåarane, held Willand fram.

Get, som vart kjøpt av svenske Telia i 2018, har i underkant av ein halv million TV-kundar i Noreg. Det betyr at rundt ein million sjåarar er ramma av konflikten.

TV-kanalane som vart borte frå 1. juni på grunn av brotet i forhandlingane, var TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium, C More-kanalane og arkivet.

(©NPK)