Stortinget jekkar opp koronahjelpa – flyttar på fem milliardar

innenriks

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre er samde med Framstegspartiet om både revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak.

Avtalen vart klar torsdag ettermiddag og vart deretter godkjend av Frps stortingsgruppe.

Etter det NTB forstår, har Frp fått gjennomslag for å styrkje det reviderte nasjonalbudsjettet og koronatiltaka i den såkalla fase 3 med vel fem milliardar kroner i omprioriteringar og påplussingar.

Det blir ein pressekonferanse om semja på Stortinget torsdag ettermiddag.

Dei største beløpa vil etter alt å dømme gå til ein veg- og bompengepakke og ei storsatsing på sjukehusbehandling som ikkje er relatert til korona. Frp har òg kravd ein eldrepakke på 400 millionar.

Alt tyder på at Frp får gjennomslag for å reversere regjeringsforslaget om å utsetje kutta i makssatsen for eigedomsskatt. Det betyr at kutta frå 5 til 4 promille for å avgrense høvet kommunane har til å hente pengar frå eigedomsskatt kjem allereie neste år.

Stortinget ska behandle revidert nasjonalbudsjett og krisetiltaka tysdag og fredag neste veke.