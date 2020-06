Smittestopp-appen viser at avstanden mellom oss er vorten mindre

innenriks

Stadig fleire av oss er nær andre personar, og skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai, viser førebelse tal frå Smittestopp-appen, skriv Folkehelseinstituttet (FHI).

Teamleiar for analysedelen i appen og seniorforskar Kåre Bævre seier at det er dei nære og meir langvarige kontaktane som har hatt den største prosentvise auken.

– Vi har inga fullgod forklaring på det. Ei moglegheit kan vere at vi held fast ved å unngå kontakt i det offentlege rommet, men i større grad har byrja å omgåast venner, slekt og kollegaer som i normale tider, seier Bævre.

Det kan òg ha samanheng med at skulane opna for alle elevar 11. mai, samtidig med ein finvêrsperiode som kan ha ført til at mange var ute, står det på FHI-nettsidene.

Bævre presiserer at tala er ferske og ikkje godt nok validerte, og at ein derfor skal vere varsam med å trekkje bastante konklusjonar.

Tala baserer seg på Bluetooth-kontaktar, altså personar som har vore i nærleiken av kvarandre målt gjennom Bluetooth-kontakt på telefonane.

Formålet med appen er å varsle om du har vore i nærleiken av personar med koronavirus, og i tillegg gi data til analyse av korleis smitteverntiltaka fungerer. Appen kan mellom anna brukast til å studere rørsle- og kontaktmønsteret.

