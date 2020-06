Slutt med tomme sete for flyselskapa – ikkje krav om munnbind

innenriks

Det vil vere opp til flyselskapa sjølve om dei vil at kundane deira skal bruke munnbind på innanlandsreiser, men styresmaktene innfører ikkje noko regelverk. NRK melde tidlegare i dag at det skulle innførast krav om munnbind også i Noreg.

På utanlandsreiser gjeld regelverket til Det europeiske luftarstryggingsbyrået (Easa). Her kan det i nokre tilfelle vere krav om bruk av munnbind, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Trygt å flyge

Her i landet har det vore krav om tomme midtsete sidan 28. april.

– No justerer vi rettleiinga vår i tråd med internasjonale tilrådingar. Dette gjer vi under føresetnad av at avstandstilrådingane og resten av dei grunnleggjande smittevernråda elles blir følgde overalt under reisa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.

Hareide understrekar at det er svært god aircondition på flya, og at det vil vere trygt å flyge sjølv om det ikkje lenger er krav om eit ledig midtsete.

Flyselskapa avgjer

Bruk av munnbind blir heller ikkje ein del av rådet frå styresmaktene no. Det kan flyselskapa avgjere sjølv, seier helseminister Bent Høie.

– Luftfartsbransjen er ein internasjonal bransje, og vi er no i ein fase der vi gradvis opnar opp og trappar ned på tiltaka. Vi meiner at blokkering av midtseta over tid kan vere såpass utfordrande for luftfartsbransjen, at vi med den smittesituasjonen vi har no, kan lempe på dette og framleis ha kontroll på smittespreiinga, seier Høie.

