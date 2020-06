Sjukefråværet auka kraftig etter koronautbrotet

innenriks

Koronapandemien og smitteverntiltaka har ført til ein kraftig vekst i diagnosar knytte til luftvegslidingar. Ifølgje nye tal frå Nav var det totale sjukefråværet på 7,3 prosent i 1. kvartal i år.

Det eigenmelde er 1,2 prosent, og det legemelde er 6,1 prosent.

Samanlikna med 1. kvartal i fjor har det vore ein auke på 5,9 prosent i det eigenmelde fråværet, medan det legemelde fråværet auka med 11,4 prosent.

– Som venta har koronaepidemien hatt stor effekt på sjukefråværet. Det har vore ein kraftig auke i talet på tilfelle med luftvegslidingar, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ei pressemelding.

Auken i sjukefråværet kjem i all hovudsak av koronautbrotet.

– Då styresmaktene vedtok å stengje delar av samfunnet for å få kontroll på utbrotet, steig talet på tilfelle dramatisk, seier Vågeng.

Det er typiske luftvegsdiagnosar som står for store delar av auken. Koronadiagnosen, hoste, forkjøling og ulike former for karantenediagnosar er mykje brukte.

