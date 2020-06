Representantskapet om Tangen-tilsetjinga: Det står framleis igjen å etablere gode nok kontrolltiltak

innenriks

Tangen tiltrer som leiar av Oljefondet 1. september.

«Representantskapet vil bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier frå ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank», skriv representantskapet i Noregs Bank i eit brev til Stortinget.

Det å kontrollere risiko og etablere rammer for korleis risikoen skal handterast, vil vere ei viktig oppgåve framover for Noregs Bank, hovudstyret og sentralbanksjefen, skriv dei.

«Hovedstyrets løpende kontroll må være dokumentert og vil være gjenstand for representantskapets tilsyn.»

Finanspolitisk talsperson i Ap Hadia Tajik seier det er svært uvanleg og alvorleg å få eit slikt brev frå representantskapet i Noregs Bank.

– Det viser at det har vore viktig å gå tilsetjinga etter i saumane. Det er bra at Stortinget no får høve til å gå inn i vurderingane representantskapet har gjort, seier Tajik.

Finanspolitisk talsperson i Sp Sigbjørn Gjelsvik viser òg til kor uvanleg det er at Stortinget får eit slikt brev. Han meiner det tilseier ei høyring på Stortinget for alle involverte.

Det står framleis igjen mange spørsmål, seier han.

– Dei konstruksjonane som skal fungere som ein brannmur, verkar meir og meir som ein sveitsarost når ein høyrer vurderingane frå juristar og ekspertar på selskapsrett, seier Gjelsvik.