Regjeringa vil setje ned utval som skal gå gjennom trygdelovgivinga

Det opplyser statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet i ei pressemelding i samband med at Noreg torsdag leverte svaret sitt til Esa om Nav-saka.

– Når praksisen har vore feil og ikkje oppdaga av Nav, trygderetten, påtalemakta, advokatar eller av dommarane i domstolane over så mange år, er det openbert at noko kan bli betre, seier han.

Krav om opphald i Noreg for å få sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar er ikkje i tråd med EØS-retten, har Esa tidlegare slått fast.

– Vi er samde med Esa i noko, men ikkje alt. Til dømes meiner vi at det ikkje er i strid med EØS-reglane å nekte eit utanlandsopphald dersom opphaldet i utlandet ikkje går i hop med ein avtalt aktivitetsplan, seier Einan.

Arbeids- og sosialdepartementet peikar på at Esa er samd med Noreg i at artikkel 21 er nytta feil «i den utstrekning ytelser er avslått alene på grunn av opphold i en annen EØS-stat, og at feilaktige straffedommer må rettes opp.»

På bakgrunn av det norske svaret vil Esa vurdere om det er grunn til å opne formell sak mot Noreg.

Det vart i fjor kjent at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-ordning som gir folk rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Sidan 2012 har truleg minst 78 personar vorte feiltaktig dømde for trygdesvindel på grunn av feil lovbruk.

