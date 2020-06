innenriks

Det opplyser regjeringa i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

På pressekonferansen skal Erna Solberg (H) og Bent Høie (H) i tillegg til å leggje fram nye reiseråd, orientere om opning av fleire verksemder og aktivitetar i samband med koronakrisa.

Regjeringa har tidlegare sagt at dei vil vurdere for å opne for reisande frå Norden innan 15. juni og nærliggjande land innan 20. juli. Til no er det berre kjent at det frå 15. juni vil bli opna for reiser til og reisande frå Danmark.

