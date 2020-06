Rapport: 47 prosent meiner integreringa i Noreg fungerer dårleg

innenriks

Heile 47 prosent svarer at integreringa i Noreg fungerer ganske eller særs dårleg, ifølgje Integreringsbarometeret 2020. Det er i tråd med svara frå dei førre barometra.

Totalt 2.968 personar er spurde i undersøkinga, som er gjennomført på oppdrag av Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi). Undersøkinga vart gjennomført i november og desember i fjor.

Ni av ti av dei spurde meiner at gode norskkunnskapar og det å ha ein jobb er viktige grunnlag for vellykka integrering.

Undersøkinga viser òg at det er eit delt syn på om ein ønskjer fleire innvandrarar til Noreg. Tre av ti svarer at dei ønskjer fleire, medan fire av ti svarer at dei ønskjer færre. Haldningane er mest positive til flyktningar. Heile to av tre svarer at dei meiner at Noreg bør ta imot fleire flyktningar med behov for vern.

Av dei som er meir positive til innvandring, er delen høgast blant unge, kvinner og dei med høg utdanning.

Det er ein større del som meiner at innvandring er bra for landet enn dei som meiner at det er dårleg. Fire at ti svarer at innvandring i hovudsak er bra for Noreg, medan tre av ti svarer at det er dårleg for Noreg.

(©NPK)