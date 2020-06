Politiet bryt tidsfristen i nesten 6 av 10 valdtektssaker

innenriks

Det viser Kvalitetsundersøkinga 2020 frå Riksadvokaten, der 609 valdtektssaker er gjennomgått. Sakene vart registrerte som påtaleavgjorde i perioden frå sommaren 2017 til 31. januar 2019.

– Det har lenge vore ei utfordring at mange av valdtektssakene ikkje blir behandla innan den sentralt fastsette fristen på 130 dagar. Undersøkinga i år reflekterer at dette framleis gjeld. På nasjonalt nivå vart berre 41 prosent av sakene avgjorde innan fristen, og heile 15 prosent hadde ei saksbehandlingstid på meir enn eitt år, skriv Riksadvokaten i rapporten.

Den manglande framdrifta kjem i lita grad av at politiet ventar på svar i etterforskinga frå andre aktørar.

– Årsakene til dårlege resultat ligg først og fremst internt hos politiet og påtalemakta, konkluderer Riksadvokaten i rapporten.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er likevel nøgd med at fleire piler peikar i rett retning når ein samanliknar med tidlegare kvalitetsundersøkingar for valdtektssaker.

– Hovudkonklusjonen i rapporten er at politiet er vorte betre på å etterforske valdtektssaker. Vi er glade for at innhaldet i politiavhøyra er gjennomgåande svært godt, og at arbeidet som mellom anna blir gjort i startfasen, og seinare i saka med elektronisk sporsikring, rusmiddelundersøking og utforming av siktingar, er betre, seier han til NTB.

Overvekt av festvaldtekter

Det er statsadvokatane som har gått gjennom etterforskinga av valdtektssakene i undersøkinga og vurdert dei opp mot over hundre ulike kriterium. Gjennomgangen viser at 43 prosent av valdtektssakene har skjedd i samband med fest eller uteliv.

– Eit typisk trekk i desse sakene er at ein eller begge partar har konsumert betydelege mengder alkohol, skriv Riksadvokaten.

25 prosent av valdtektssakene gjeld personar som allereie har vore i kontakt med kvarandre over tid, medan 26 prosent gjeld personar som er eller har vore ektefellar, kjærastar eller partnarar.

8 prosent av valdtektene er klassifiserte som overfallsvaldtekter. Valdtekt av barn under 14 år er ikkje omfatta av undersøkinga.

Bortleggingar

79 prosent av sakene som er undersøkte, vert lagde bort, medan 20 prosent enda med tiltale eller innstilling om tiltale. Utvalet av saker i undersøkinga er likevel tilpassa for at det skal vere representativt når det gjeld bortleggingsprosent.

I rapporten blir det understreka at tida frå valdtekta skjer, til politiet får vite om det, kan ha mykje å seie for moglegheita for ei oppklaring.

– Moglegheita for å finne biologiske spor forsvinn relativt raskt, og også andre prov, til dømes tekniske, kan bli umoglege å oppdrive etter noko tid, heiter det.

Rapporten viser at ein relativt stor del av valdtektssakene blir melde lenge etter at det har skjedd, og nesten ein tredel av sakene blir melde meir enn tre månader etterpå.

44 prosent av sakene som er undersøkte, vart melde dei tre første dagane.

Sikring av prov

I 84 til 90 prosent av sakene blir det konkludert med at åstaden og prov vart tilfredsstillande sikra av politiet. Men det finst forbetringspunkt.

– Mobilar tilhøyrande personar som var på staden, eller som var i kontakt med fornærma eller mistenkte, bør sikrast uavhengig av samtykke. Her synest det å vere eit forbetringspotensial, i det telefonar som ein gjekk ut frå kunne fungere som prov, ikkje vart sikra i 21 prosent av aktuelle saker, heiter det i rapporten.

I 22 prosent av sakene hadde patruljen heller ikkje undersøkt for å kartleggje om vitne hadde teke, eller var kjende med, opptak eller bilete av handlinga.

