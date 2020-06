Politiet aksjonerte mot vindkraftmotstandarar på Haramsøya

innenriks

Motstandarar av det planlagde vindkraftanlegget på Haramsøya har dei siste vekene blokkert vegen opp til Haramsfjellet med ein bil for å hindre transport av utstyr til anlegget.

Torsdag morgon aksjonerte politiet for å fjerne bilen. Ei gruppe vindkraftsmostandarar hadde òg møtt opp ved bilen, men det heile har gått fredeleg for seg.

Ein vindkraftmotstandar på Haramsøya omtalar aksjonen frå politiet som ein stor tragedie og eit overtramp mot folk og natur.

– Dei øydelegg øya, seier Pauline Aksnes til NRK.

Politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim, seier til NRK at dei tek utgangspunkt i vedtaket om utbygging av vindturbinar på Haramsøya når dei no fjernar bilen.

– No har det vore fysiske sperringar over tid for å hindre arbeid. Vi reiser dit i dag for å hindre desse og sikre at eit lovleg vedtak blir gjennomført, sa Solheim før aksjonen.

Politistasjonssjefen var førebudd på at dagens aksjon ville skape reaksjonar.

– Vi har ikkje teke side i saka, men dette er rolla til politiet, seier Solheim.

I ei pressemelding skriv politiet at dei har to mål med aksjonen:

Politiet skal gi rom for at usemjer får kome til uttrykk. Politiet skal sørgje for at vegar til og frå og arbeidsplassar blir halde opne slik at lovleg arbeid blir gjennomført.

