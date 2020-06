Nordmenn drog kortet sjeldnare, men brukte meir pengar i mai

innenriks

Det tyder at prisen på gjennomsnittskjøpet var vesentleg høgare i år enn i fjor, skriv Nets i ei pressemelding.

– Auken i handel på nettet og færre daglege innkjøp er antakeleg hovudforklaringane. Det kan òg vere utslag av at nordmenn har byrja å førebu ferien sin i Noreg, fordi reiserestriksjonane framleis er sterke, seier Per Harald Strøm, sjef for data og analyse i Nets.

Etter at koronarestriksjonane vart innførte 12. mars, fall den samla kortomsetnaden i Noreg. I mars fall omsetnaden med 14 prosent, medan april var noko betre med 8,5 prosent lågare omsetnad enn i april 2019.

No er altså trenden snudd.

– Fleire bransjar har fått lette i restriksjonane denne månaden. Forbruket innanlands går òg naturleg opp når nordmenn ikkje har moglegheit for å reise ut og bruke pengar, seier Strøm.

(©NPK)