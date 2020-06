Legar rår mot at barn under eitt år søv i hengekøye

innenriks

– Barn under eitt år skal sove på fast underlag. Vi er urolege over at også dei yngste barna blir lagt til å sove i hengekøye, seier leiar Elisabeth Selvaag i Barnelegeforeningen, til Aftenposten.

Med norgessommer i sikte planlegg mange familiar turar i skog og mark. Gjerne med overnatting under open himmel. Barnelegeforeininga er uroleg og meiner foreldre må ta ekstra omsyn til barn under eitt år.

– Vi er kjende med at det dessverre har vore tilfelle der barn under eitt år har døydd heilt uventa medan dei sov i hengekøye, seier Selvaag.

Rådet hennar er at babyar under eitt år på tur bør sove på eit fast liggeunderlag, i ein vognpose eller med ei dyne som ikkje er for stor.

