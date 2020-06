Halvparten av dei koronaledige er no ute av arbeidsløysekøen

innenriks

Etter at koronakrisa starta, har 431.100 personar registrerte seg som arbeidssøkjarar hos Nav. Sidan den gong har 215.500 personar forlate arbeidsløysestatistikken.

– Under koronakrisa gjekk Noreg på to veker frå å ha svært låg arbeidsløyse til den høgaste arbeidsløysa sidan krigen. Tre månader seinare er om lag halvparten av dei som har vorte arbeidslause under koronakrisa, ute av arbeidsløysekøen, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ei pressemelding.

Då dei meste omfattande koronatiltaka vart sette i verk i Noreg 12. mars, var 106.200 personar registrerte som arbeidssøkjarar hos Nav. Medrekna desse har totalt 537.200 personar vore registrerte som arbeidssøkjarar sidan koronakrisa starta.

Dette inneber at dei har vore heilt eller delvis arbeidslause eller arbeidssøkjarar på tiltak.

Nav opplyser at dei jobbar hardt for å utbetale ytingar til dei som har vorte arbeidslause eller permitterte, og at dei har behandla over 200.000 søknader om dagpengar under koronakrisa. Til no har Nav utbetalt 10 milliardar kroner i dagpengar under koronakrisa og 1,4 milliardar kroner i lønskompensasjon.

(©NPK)