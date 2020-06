Frp-gjennomslag for eldrepakke på 400 millionar

innenriks

Regjeringspartia og Frp er samde om ein avtale om revidert nasjonalbudsjett og nye krisetiltak på Stortinget.

– Eldre har vorte svært hardt ramma av koronapandemien. Mange har vore einsame utan å kunne ha besøk av sine kjære og isolert heime utan moglegheit til å vere saman med andre, seier Frp-leiar Siv Jensen til NTB.

– No får dei ein tiltakspakke på 400 millionar kroner, like mykje som barn og unge får.

Jensen seier det har vore vondt å høyre om eldre som har sete heime i månadsvis utan besøk eller moglegheit til å kunne gå ut.

– No må vi setje inn ein stor innsats for å leggje til rette for aktivitet og løfte livskvaliteten for mange eldre.

Potten som går til aktivitetstiltak for å motverke einsemd, blir auka med 150 millionar kroner. 25 millionar meir blir sette av til teknologi mot einsemd, og 100 millionar blir løyvde til besøksvertar.

125 millionar blir sette av til aktivitetstilbod til langtidsbuande ved sjukeheimar og bebuarar i omsorgsbustader med heildøgns bemanning.

– Pengane skal vere søkbare for frivillige organisasjonar som legg til rette for gode tiltak for eldre. Pengane skal både løfte tilbodet på sjukeheimane og bidra til ein betre livskvalitet for eldre som bur heime, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug til NTB.

