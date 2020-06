Equinor og Aker samde om utbygging i Nordsjøen

innenriks

Det er estimert at det kan vinnast ut meir enn 500 millionar fat oljeekvivalentar i området, som består av Krafla/Askja ved Oseberg og Alvheim Nord. Lisenspartnarane er Equinor, Aker og Lotos Exploration and Production Noreg.

Det planlagde utbyggingsprosjektet består av ei produksjonsplattform i sør, som skal driftast av Aker, og ei umanna Equinor-drifta prosessplattform i nord.

– Dette vil gi moglegheit for tilknyting av fleire satellittplattformer og tilknytingar i området, skriv Equinor.

NHO ser svært positivt på utbyggingsplanane.

– Det viser at politikk verkar. Politikarane har levert, og no følgjer bedriftene opp med prosjekt som har mykje å seie for arbeidsplassar og lokalsamfunn over heile Noreg. Noaka kan gi om lag 50.000 årsverk i utbyggingsperioden. I tillegg er kompetansen desse bedriftene representerer, avgjerande for det grøne skiftet, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid.

