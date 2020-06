Det nye signalbygget i Oslo klart for opning

innenriks

Rundt 2,5 milliardar kroner har det kosta å byggje den nye storstova i hovudstaden, Deichman-biblioteket i Bjørvika, som ligg berre eit steinkast frå Operaen.

– Eg trur alltid det er rett å bruke pengar på bibliotek, kunnskap og kultur. Byar som vel å gjere det, viser at vi rett og slett får ei befolkning som blir meir robust, som får tilgang til kunnskap og kanskje gjer klokare val i livet og for byen, seier biblioteksjef Knut Skansen til NTB.

Torsdag viste han pressa rundt i det nye biblioteket, som opnar for publikum om ei veke.

– Folk kan vente seg eitt av dei flottaste biblioteka i verda, bygd for framtida. Det handlar ikkje berre om å låne bøker, men om å ha ein stor møteplass i Oslo sentrum som er heilt terskelfri, der heile Oslo er velkommen, seier Skansen.

Podkaststudio og verkstad

Bygget har seks etasjar, 135.000 kvadratmeter, 450.000 bøker og kan huse 3.000 besøkjande på éin gong (1.000 i koronatida).

– Eg trur folk kjem til å bruke bygget på svært mange ulike måtar. Vi har tusen sitteplassar, verkstader, ulike stader ein kan jobbe. Og folk kan berre slappe av og nyte utsikta, viss dei vil.

Biblioteket tilbyr mellom anna podkast-studio, 3D-skrivarar, instrument, syutstyr og shuffleboard.

Målet er to millionar besøkjande i året. Bygget ligg midt i turistløypa i hovudstaden, som snart òg blir utvida med det nye Munch-museet. Og turistane er hjarteleg velkomne.

– Sidan Oslo er hovudstad, er det ikkje til å unngå at dette òg blir eit bibliotek som alle i Noreg kjem til å oppsøkje og få eit forhold til når dei er i byen. Og det gjeld òg folk som kjem utanfrå, seier biblioteksjefen.

– Ope

Det er Lundhagem arkitektar og Atelier Oslo som har teikna bygget.

– Vi har prøvd å lage ei open og spennande storstove for befolkninga. Vi håpar at det blir ein stad som overraskar deg. Du kjem kanskje for å hente ei bok, men undervegs blir du kanskje inspirert til å gå på ein debatt eller gå inn på ein verkstad og lage noko. Det blir eit ope landskap der det skjer mange ting, seier arkitekt Marius Mowe i Atelier Oslo til NTB.

Bygget har tre hovudinngangar, diagonale lyssjakter og synslinjer som bind etasjane saman.

Interiørarkitekt Silje Brænde frå Scenario fortel at fem ulike møbelsnikkarar har vore involverte i arbeidet med å innreie biblioteket. Mykje er spesiallaga til bygningen, og det har vore viktig med solid kvalitet.

– Dei skal ha opp mot to millionar besøkjande i året. Frå eit miljøperspektiv er det viktig at det er robust, at det er ordentlege overflater, og at det er detaljering som gjer at du kan ta frå kvarandre delar og setje saman og skifte ut ting etter behov, seier ho.

Utleige

Undervegs har det vore diskusjonar om kostnadene. Mellom anna gjorde grunnforholda at prosjektet vart dyrare enn venta, noko som bidrog til at kommunen bestemde at delar av bygget skal leigast ut kommersielt.

– Vi leiger ut cirka 1.000 kvadratmeter til restaurant- og kaféverksemd, og vi har leigd ut cirka 300 kvadratmeter i førsteetasjen og dessutan nokre kontor i femte etasje, seier biblioteksjef Skansen.

I tillegg skal ein del kurs- og konferanselokale leigast ut på tider der dei ikkje blir brukte til bibliotekformål.

Biblioteksjefen trur det berre er positivt.

– Vi har til dømes ein flott kafé og restaurant i første etasje, som eg trur kjem til å bli svært populær og ein naturleg del av biblioteket.

(©NPK)