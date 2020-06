Artisten kjent som Kamelen frikjent for ran og truslar

innenriks

Aktor la sist veke ned påstand på eitt år og to månaders fengsel.

Forsvarar Jørgen Riple seier til Bergens Tidende at Mosele er dømt til 28 dagar fengsel for andre forhold i tiltalen. Mosele har allereie over hundre dagar i varetektsfrådrag, og Riple reknar med at han kan lauslatast torsdag.

– Han har oversont for lenge sidan. Eg har informert han om dommen. Han var lykkeleg, seier advokaten etter å ha ringt Mosele i fengselet.

I den einstemmige dommen heiter det at retten meiner Mosele må frifinnast fordi det «knyter seg så mykje tvil til om tiltalte kan vere gjerningsperson nr. 2».

Tvilen knyter seg til ulike skildringar av gjerningspersonen frå fornærma, knytt til hudfarge og høgd.

Sidan rapparen er frikjent for ransskuldinga, blir òg skuldinga om at han skal ha komme med ein drapstrussel mot den fornærma i ranssaka droppa.

– Vi tek dommen til etterretning, og det er vedteke at han skal lauslatast. Det blir opp til statsadvokaten å vurdere om dommen skal ankast eller blir godteken, seier politiadvokat Jørgen Henriksen, som var aktor i saka.

