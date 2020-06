30 millionar til barnehospice i budsjettsemja

innenriks

– Eg kjenner glede, sjølvsagt. Eg føler at elleve års systematisk innsats har gitt resultat, at dette er ein stor siger for alvorleg sjuke og døyande barn og familiane deira, seier ein gledestrålande generalsekretær Natasha Pedersen til Fædrelandsvennen.

Foreininga har i samband med planane om barnehospitset fått kritikk frå fleire hald, mellom anna frå barnelegar og sjukepleiarar som meiner det er feil å opprette eit slikt senter før kvaliteten og omfanget av tilbodet om barnepalliasjon i Noreg generelt har vorte vesentleg styrkt.

Planen er at senteret skal bli eit nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon for heile landet.

