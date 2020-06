Svak oppgang på Oslo Børs etter hydrogenbølgje

innenriks

Hovudindeksen fall kraftig med over 2 prosent tysdag etter ein periode med opptur. Onsdag enda han på omtrent det same, med ein biteliten oppsving.

Hydrogenselskapet Nel kan få ein god del av æra for det etter ein oppgang på 9,4 prosent. Aksjen var dessutan dagens mest omsette.

Børslokomotivet Equinor hadde nemleg ein dårleg dag sidan aksjen fall med 1 prosent. Blant resten av dei større selskapa på hovudindeksen noterte Telenor seg for ein oppgang på 0,8, DNB for 0,4 og Yara for ein oppgang på 0,3 prosent.

Kongsberg Automotive og Norwegian fall med høvesvis 12 og 9,7 prosent.

Sektorvis hadde sjømatnæringa ein oppgang på 0,1 prosent, medan energisektoren og shippingsektoren fall med høvesvis 1,2 og 1,1 prosent.

Oljeprisen hadde heller ingen positiv innverknad på hovudindeksen onsdag. Ved børsslutt vart eit fat med nordsjøolje omsett for 40,4 dollar, ein nedgang på 1,2 prosent.

Dei europeiske aksjeindeksane gjekk alle i minus. CAC 40 i Paris avslutta dagen med 0,7 i minus, følgt av Dax 30 i Frankfurt, som fall med 0,5 prosent. FTSE 100 i London fall med 0,1 prosent.

