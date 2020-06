Ordførarar i Finnmark vil ha open grense til Finland

innenriks

– Det er frustrasjon blant oss ordførarar i begge land over at sentrale styresmakter har så lite fokus på grensene i nord, seier ordførar Helga Pedersen i Tana til iFinnmark.

Onsdag var ho for første gong i Utsjok i eigenskap av ordførar for å møte kollegaen Ilmari Tapiola. Også ordførar Svein Atle Somby i Karasjok deltok på møtet, via nett. Tema for møtet var at grenseopninga mot Finland dreg ut i tid.

– Vi synest det er veldig rart at ikkje grensene mellom landa våre blir opna på lik linje med Danmark. Det er lite smitte i Finland. Derimot skjønner vi godt at regjeringa ventar med Sverige der det framleis er mykje smitte og mange dødsfall, seier Pedersen.

Ho og dei to andre ordførarane meiner det er feil å behandle Sverige, Finland og Island likt.

I ei felles fråsegn frå dei tre ordførarane heiter det at dei stengde grenser har gått hardt utover folk og næringsliv i grensekommunane. Ordførarane meiner det ikkje lenger er rimeleg å halde grensene stengde når koronasituasjonen er under god kontroll, og det heller ikkje er nokon nye smittetilfelle verken på norsk eller finsk side av grensa.

(©NPK)