Nytt utval skal vurdere Fedje-ubåten

Ifølgje Bergens Tidende har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bestemt seg for å setje ein strek over den gjeldande planen om å leggje ei fylling over vraket. Dermed kan det ende med at han likevel blir heva, skriv avisa.

– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelege for kva som kan skje med kvikksølvlasta om bord i den gamle ubåten på havbotnen. Det er viktig for oss at det vi til slutt vel å gjere med ubåten, skal vere trygt for mange generasjonar fram i tid, seier samferdselsministeren i ei pressemelding.

