Munchmuseet i Bjørvika på frimerke

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og det frivillige, stod for avdukinga som skjedde ute på takterrassen til museet i 13. etasje med utsikt over heile byen.

Frå taket kan ein òg sjå mot Ekebergåsen, der Edvard Munch mest truleg fanga motivet som seinare skulle bli «Skrik».

Frimerket er designa av grafikaren Enzo Finger, som har late seg inspirere av nemnde verdskjende måleri då han laga himmelen på merket. Det har verdi på 26 kroner og vert gjeve ut i eit opplag på 210.000 og vert lansert på fredag

Det nye Munchmuseet, som opnar til hausten, er eitt av dei største musea i verda vigd éin einskildkunstnar. I arkitekturkonkurransen vart forslaget Lambda frå Juan Herreros peika ut som vinnar.

Museet er i ein tårnbygning på 13 etasjar omkransa av eit podium på tre etasjar. Tårnet fungerer som eit kombinert utstillings- og publikumstårn.

I podiet på tre etasjar er det publikumsareal med lobby, areal for skiftande utstillingar, leserom og forskingsbibliotek. I toppetasjane er det takterrassar mot aust og vest.

I museet kan publikum til kvar tid oppleve Edvard Munchs kunstnarskap, parallelt med skiftande utstillingar med verk av andre kunstnarar.

