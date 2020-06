LO vil at permitterte skal få dobbelt forskot på dagpengar

innenriks

– Mange permitterte har ikkje råd til å vente lenger. Eg minner om at regjeringa har brukt tre månader utan å få til dei resultata dei har lova, skriv LO-leiar Hans Christian Gabrielsen i ein e-post.

Nav skal utbetale full lønnskompensasjon til permitterte fram til dag 20, då dei permitterte kan få dagpengar. Ordninga skulle komme på plass i mai, men vart forseinka.

No kan arbeidsgivarane logge inn og sikre arbeidstakarane sine rett til lønnskompensasjon, men det er avgrensa kapasitet i systemet. Derfor foreslår no LO at dei permitterte skal få dobbelt forskot på dagpengar, og at Nav så avreknar i etterkant.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriv i ein e-post til TV 2 at folk har vore tolmodige.

– Folk har vore meir tolmodige enn vi kunne forvente. Eg trur det kjem av at alle ser at vi er ein i ein ekstrem situasjon med enorm auke i talet på permitterte på svært kort tid, skriv han.

