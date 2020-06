Lånekassen set ned fastrenta

innenriks

Dei nye fastrentesatsane blir 1,63 prosent for lån med tre års bindingstid, 1,74 prosent for lån med fem års bindingstid og 2 prosent for lån med ti års bindingstid.

Den flytande renta frå 1. juli er på 2,16 prosent.

– Vi venta ein vesentleg nedgang no sidan fleire bankar som følgje av koronasituasjonen sette ned rentene på bustadlån i slutten av mars, og rentene våre – som er marknadsbaserte – blir justerte noko seinare enn bankane, seier administrerande direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen.

