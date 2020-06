Kringkastingsrådet gav id-ros til NRK

innenriks

Då Kringkastingsrådet møttest onsdag hadde dei fått inn 901 meldingar frå publikum. 429 av dei var retta mot NRKs id-sending «Festen etter fasten». Programmet markerte slutten på den muslimske fastemånaden ramadan og starten på høgtida id al-fitr.

172 av meldingane var positive. Av dei 257 negative meldingane gjekk kritikken på at NRK brukar sendetid på ei muslimsk høgtid, og enkelte meinte programmet var «islamvennleg propaganda».

Medlem av Kringkastingsrådet og redaktør i avisa Dagen, Vebjørn Selbekk, sa han synest det var ubehageleg å gå gjennom ein del av dei negative meldingane, skriv Kampanje.

– Det gjer vi med eit bakteppe der vi diskuterer rasisme og framandfrykt på ein global arena. Noko av dette viser at vi absolutt har den typen problem i Noreg òg, sa Selbekk.

– Skal spegle mangfaldet

Vivi Stenberg, prosjektleiar i NRK underhaldning, avviste påstandane om at programmet er «ein hån mot den norske folkesjela», slik nokon klagarar har hevda.

– NRK skal spegle folket, vi skal spegle mangfaldet vårt. Og på det feltet så tenkte vi at dette programmet kan spele ei viktig rolle.

– Redaksjonen sette som ambisjon at programmet skulle bidra inn i NRKs mål om å styrkje og utvikle demokratiet, og det skulle vi gjere ved å fremje forståing og nestekjærleik – og dermed bidra til eit meir inkluderande og nysgjerrig Noreg. Vi ville òg gi norske muslimar ei kjensle av representasjon på ein heilt naturleg plass i det norske samfunnet, sa Stenberg.

Ho seier den redaksjonelle linja deira var ikkje å gå inn i det teologiske aspektet ved høgtida.

Hylla programmet

Fleire av dei som klaga, etterlyste eit meir problematiserande innhald.

– Vi er eit underhaldningsprogram som lagar ei sending om ein festdag for ei stor gruppe nordmenn. Det er ikkje naturleg at vi går inn på den typen tema med eit kritisk blikk. Eg føler meg trygg på at kollegaene mine i andre delar av NRK tek seg av den typen saker som dei innsende klagene etterlyser.

Programmet vart òg hylla av medlemmene i Kringkastingsrådet, skriv nettstaden.

Rådsmedlem Sigvald Oppebøen Hansen sa han meiner programmet viser at NRK tek allmennkringkastarrolla på alvor, medan Bushra Ishaq takka NRK for programmet.

Ho meiner fleire av klagene ber preg av ein retorikk som liknar på ei rasistisk tilnærming der menneske av ein annan bakgrunn enn majoriteten ikkje blir tildelt vørdnad.

Ifølgje tal frå NRKs analyseavdeling fekk over 300.000 sjåarar med seg sendinga på NRK1.

