Kreftforeningen bekymra etter nedgang i kreftbehandling

Kvar månad kjem det tal frå Helsedirektoratet som viser kor mange kreftpasientar som har vorte sende til behandling.

I april var det nesten 300 færre pasientar enn i same månaden i fjor, medan dei førebelse tala for mai viser at det då gjaldt så mange som 600 færre pasientar.

– Vi håpa på ei positiv endring ved at fleire pasientar hadde vorte sende til kreftbehandling i mai enn i april. Nedgangen vi ser no, er alvorleg, seier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeininga i ei pressemelding.

– Tala er alvorlege fordi det betyr at det har vorte oppdaga færre krefttilfelle under koronapandemien. Det betyr likevel ikkje at det er mindre kreftsjukdom, og då vil det komme eit etterslep av menneske som treng kreftbehandling.

Ross fryktar at mange pasientar no oppdagar kreftsjukdommen sin seint, og at dei dermed får det tøffare under behandlinga og dårlegare prognosar. I dag overlever tre av fire kreftsjukdommen sin, men denne situasjonen kan i verste fall føre til at fleire døyr.

– No er det god kapasitet både på fastlegekontora og i helseføretaka, og smittevernreglane fungerer bra. Det er derfor ingen grunn til å vente dersom ein har symptom på kreft. Kreft er farlegare enn koronasmitte, understrekar ho.

