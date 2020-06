Helsedirektøren takka dei som har late seg teste

innenriks

– Det er heilt avgjerande at folk lèt seg teste, sa helsedirektøren.

Han understreka at det mest avgjerande for at samfunnet skal kunne fungere mest mogleg normalt under pandemien, er nettopp at ein finn dei som er smitta av viruset, i tillegg til at ein førebyggjer smitte. Dette gjeld særleg no som samfunnet gradvis har vorte opna opp igjen.

– Då kan vi bryte ei smittekjede og unngå at det smittar andre, seier Guldvog.

Helsedirektøren understreka at slik testkriteria er no, skal alle som har milde symptom i luftvegane, få tilbod om å bli testa for covid-19-smitte.

Det gjeld alle som har hoste, feber, tung pust eller tap av luktesans og smakssans. Barn skal òg få tilbod om test om dei har nokre av desse symptoma, og Guldvog gjentok at styresmaktene framleis åtvarar mot at besteforeldre og andre i risikogruppa skal passe barn.

