Framleis svarte TV 2-skjermar for Get-kundar

Get-kundar er no inne i den tiande dagen sin utan tilgang til TV 2s kanalar etter at partane så langt ikkje har klart å bli samde. Tysdag var det nye samtalar utan at det førte fram til ei løysing, skriv Kampanje.

Etter det nettstaden kjenner til, prøver partane å bli samde om ei kortsiktig eller mellombels løysing, men har ikkje klart å einast om lengda. Denne avtalen er meint å vere ein utvida forhandlingsperiode, før ein kjem fram til ei langsiktig løysing.

TV 2 har foreslått seks månader, men Telia ønskjer meir tid sidan avstanden mellom partane er stor.

– Ved ei kort forlenging, risikerer kundane våre at ein ny konflikt kan oppstå om kort tid, og det er ingen tente med. Ein noko lengre periode bør kunne gi begge partar ro til å kome fram til ein god og framtidsretta avtale ved neste korsveg, utan at kundane blir skadelidande i mellomtida, seier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde.

Det er uklart kor stor avstanden no er mellom partane, men ifølgje Kampanje skal TV 2 ha kravd rundt 100 millionar kroner meir i året frå Get, medan TV-distributøren skal ha svart med å tilby rundt 100 millionar kroner mindre.

