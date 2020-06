Bru visste ikkje om Equinors USA-tap før pressa skreiv om det

innenriks

Det stadfesta olje- og energiminister Tina Bru (H) då ho onsdag orienterte Stortinget om saka.

– Vi har vore klare over at det har vore store tap. Men dei eksakte tala har vi ikkje vore fullstendig klare over, og det kjem av måten det har vore rapportert på, seier Bru til NTB.

Equinors enorme tap i USA på 20,4 milliardar dollar over 20 år vart allment kjent gjennom Dagens Næringsliv i byrjinga av mai.

Informasjonen om tapa burde ha vore lettare tilgjengeleg, meiner Bru.

– Derfor er det viktig at det no skal rapporterast på ein annan måte, seier ho.

Ukultur

I forklaringa viste Bru òg til avsløringar om sviktande internkontroll og forretningskultur i Equinor-verksemda i USA.

Desse utfordringane har ikkje vore kjende for Olje- og energidepartementet tidlegare.

– Det er ansvaret til styret og leiinga at selskapet blir drive med god forretningskultur og internkontroll. Departementet har ikkje, og skulle heller ikkje ha hatt, tilgang til dei interne revisjonsrapportane frå selskapet. OED får same informasjon som andre aksjeeigarar. Men eg meiner selskapet burde ha vore meir opne og orientert om desse problema, sa Bru i forklaringa.

– Eg meiner desse utfordringane var av eit slikt omfang at selskapet burde ha vore meir opne i dialogen med OED om verksemda i USA, heldt ho fast på.

Ikkje akseptabelt

Bru er klar på at den forretningskulturen ein såg i Equinor i USA, ikkje er akseptabel.

Men sjølv om utfordringane i USA er alvorlege, er ikkje dei årsaka til storleiken på Equinor-tapa, meiner ho.

– Det er to forhold som bør sjåast på kvar for seg, sa Bru frå talarstolen på Stortinget.

– Utfordringane knytte til internkontroll og forretningskultur i USA er alvorlege, men er ikkje årsak til storleiken på dei rekneskapsmessige tapa.

SV vil ha kontrollsak

I debatten etter forklaringa tok SV til orde for ei eiga kontrollsak på Stortinget om avsløringane.

– Det er viktig at Stortinget sjølv kan gå inn i korleis eigarstyringa har vore gjennomført, både dei siste åra, men også lenger tilbake i tid, så lenge dette har gått føre seg, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Det er òg grunnlag for høyring, seier ho.

Arbeidarpartiet er derimot avventande.

– Vi meiner statsråd Bru gav ei grundig og god orientering. Henne vil vi no ta til fagkomiteen. Der vil vi stille nokre spørsmål til, og i denne omgangen ønskjer vi ikkje å gjere dette til ei kontrollsak, seier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide.

– Men eg kan sjølvsagt ikkje sjå bort frå det i forlenginga, seier han.

Bru forsikrar at ho vil svare på dei spørsmåla Stortinget måtte ha. Samtidig har Equinor sjølv teke initiativ til ein gjennomgang av saka med eksterne revisorar frå PwC, påpeikar ho.

– Eg ser fram til no den gjennomgangen dei skal ha, seier Bru.

