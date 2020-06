Torbjørn Røe Isaksen opnar for comeback

innenriks

Førre veke sa han til den borgarlege avisa Minerva at han vil ut av toppolitikken, som han har vore i sidan han vart Unge Høgre-leiar i 2004. Hovudgrunnen er at han vil bruke meir tid med barna.

41-åringen hatt ministerpostar sidan Erna Solbergs første regjering i 2013. Først som kunnskapsminister, deretter næringsminister og no som arbeids- og sosialminister.

– Eg vil ikkje at ungane mine skal tenkje at det er normalt at pappa køyrer svart bil til jobben, seier Røe Isaksen til Vårt Land.

Derfor stiller han ikkje som kandidat til Telemark Høgres stortingsliste i 2021. Og han takkar nei viss Erna spør endå ein gong om han vil bli statsråd.

På spørsmål om ein kan ha åtte års «pappaperm» frå toppolitikken, svarer han:

– Eg trur det går. Eg håpar at det går an.

(©NPK)