Ein av dei fire sat fastklemd og vart frigjord av brannvesenet.

Ein av dei vart flogne med luftambulanse til Gjøvik sjukehus med ukjent skadeomfang.

Ytterlegare ein person vart køyrd til same sjukehus med ambulanse for observasjon. To personar er uskadde.

Ifølgje Innlandet politidistrikt var alle dei fire medvitne.

