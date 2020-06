Strid om avgiftskutt på brus i budsjettinnspurt

innenriks

Kravet om at avgiftsauken på ikkje-alkoholhaldig drikke frå 2018 blir reversert, har ein halvårseffekt på 365 millionar kroner, medan bomfri sommar på norske riksvegar kostar ein halv milliard, etter det NTB forstår.

– Reduserte avgifter er ei viktig sak for oss. Avgiftene har vakse for mykje den siste tida, seier Frps finanspolitikar Sivert Bjørnstad.

Han viser til at avgifter rammar skeivt og usosialt.

– I ein situasjon der mange nordmenn har fått dårlegare råd, vil dette vere ei handsrekking, meiner Bjørnstad til NTB.

Fristen ryk

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre forhandlar med Frp om revidert budsjett og koronatiltaka i fase 3. Partane hadde som mål å verte samde innan tysdag klokka 10.

Men no er den interne fristen på finanskomiteen flytt til onsdag klokka 10. Partane sette seg til forhandlingsbordet att tysdag formiddag.

– Det fulle fokuset vårt har vore på å få til ei semje om oljeskatt som bidreg til aktivitet og jobbar i heile Noreg. Dette medfører at forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett og fase 3 tek noko lengre tid, sjølv om vi har jobba med dette parallelt dei siste dagane, seier leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur (H) til NTB.

Samtalane om oljepakken landa først måndag, fleire dagar på overtid.

Forhandlingane om budsjettet starta 28. mai, og dagen etter vart nye koronatiltak i fase 3 lagde fram.

Veg og sjukehus

Eit viktig punkt for Frp er å få på plass eit bomfritak i sommar.

– Vi har bestemt oss for at eitt av dei viktigaste krava våre er at vi skal få tilslutnad for å fjerne all bompengeinnkrevjing på riksvegar i ferien, frå 1. juli til skulestart, sa Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til VG i pinsehelga.

Samtidig har Frp kravd milliardar meir til vegutbygging og helsesektoren. Sjukehusa må tilgodesjåast for å sørgje for meir behandling til grupper som har fått eit redusert tilbod i koronaperioden, krev partiet.

På kravlista står òg 180 millionar kroner for å unngå utsetjing av ein planlagd dobbeltsporutbygging på Dovrebanen sør for Hamar.

Eit anna punkt som provoserte Frp i revidert budsjett, var regjeringsforslaget om å utsetje eit planlagt kutt i makssatsen for eigedomsskatt frå 2021 til 2022. Satsen skal kuttast frå 5 til 4 promille for å avgrense moglegheitene kommunar har til å hente pengar på eigedomsskatt.

«Koronabudsjett»

Utgangspunktet for forhandlingane er statsbudsjettet for 2020, som Frp-leiar og dåverande finansminister Siv Jensen la fram og inngjekk ein avtale om i fjor haust.

Men då koronaepidemien ramma Noreg, måtte budsjettet omarbeidast kraftig. Det vart i realiteten eit «koronabudsjett», med kraftig oppjustert pengebruk og massive tiltak for å bøte på den økonomiske krisa.

To veker etter revidert nasjonalbudsjett 12. mai la så regjeringa fram ein ny tiltakspakke med ei økonomisk ramme på 27 milliardar kroner.

Viss regjeringspartia inngår ein avtale med Frp både om budsjettet og tiltaka, blir resten av opposisjonen spelt utover sidelinja. Dei tidlegare krisepakkane har vore prega av breie forlik i Stortinget.

– Målet for Høgre med forhandlingane er å sikre eit fleirtal som gjer at vi kan skape meir og inkludere fleire, seier Mudassar Kapur (H).

– Vi ser fram til å lande eit godt forhandlingsresultat med Frp. Alle sakene må vere klare til stortingssesjonen er over 19. juni.

