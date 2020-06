Over 8.000 personlege bilskilt registrert i Noreg

innenriks

Interessa var størst det første året med 5.036 selde skilt. No ligg salet på vel 1.000 skilt i året, skriv Stavanger Aftenblad.

Når 2020 er omme reknar Statens vegvesen med eit overskot på 49 millionar kroner frå ordninga sidan 2017. Overskotet går til arbeidet med nasjonale trafikktryggleikskampanjar – i tråd med Stortingets vedtak.

Stortinget stemde samrøystes for ordninga i desember 2014 etter eit forslag frå Kristeleg Folkeparti.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) fekk æra av å innføre ordninga som samferdselsminister i juni 2017. Knut Arild Hareide (KrF), som i dag er samferdselsminister, reagerte etter innføringa på at Frp fekk æra for KrFs idé.

Han beskriv i dag ordninga som ein suksess

– Mange har stor interesse for bilar og er opptekne av at bilskilta skal vere tidsriktige, anten det er eit personleg bilskilt eller til veteranbilar. Derfor jobbar vi vidare med å utvide ordninga, til glede for alle bilistar, men kanskje spesielt dei som har bilar som flott hobby, seier Hareide.

(©NPK)