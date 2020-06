Null appetitt på hardare lakseskatt på Stortinget

innenriks

I revidert nasjonalbudsjett i mai la finansminister Jan Tore Sanner (H) fram eit forslag om ei produksjonsavgift på 40 øre per kilo fisk.

Tysdag vart det klart at Arbeidarpartiet sluttar seg til forslaget.

– For Ap det grunnleggjande at alle skal bidra til fellesskapet, og det er sjølvsagt at dei som tener store pengar på oppdrett, skal bidra meir, seier fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth.

Sikrar kommunane

Men Ap slamrar samtidig med dette døra att for ein mykje omtala grunnrenteskatt, som ville gitt staten og kommunane opptil 7 milliardar kroner i inntekter i året. Modellen til regjeringa er anslått å gi 500 millionar i inntekter, som skal gå til kommunane der oppdrett går føre seg.

Grunnrente er i praksis ein skatt på dei ekstra inntektene oppdrettsselskapa har på å utnytte ein naturressurs. Myrseth viser til at forslaget om grunnrente er lagt daudt i denne stortingsperioden, og til at produksjonsavgift har brei støtte.

Aps viktigaste jobb er å sikre at kommunane, som legg til rette for havbruksnæringa, skal få føreseielege og stabile inntekter, òg når det ikkje er vekst, poengterer ho.

– Vi treng lokal forankring og tilrettelegging, gjennom mellom anna å setje av areal, om vi ønskjer vekst i næringa framover, seier Myrseth til NTB.

Ville ha grunnrente

Fleirtalet i eit utval som vurderte ny skatt på havbruk, foreslo ein grunnrenteskatt basert på den ekstra inntekta selskapa har av å bruke norske fjordar til merdane sine.

Utvalsleiar Karen Helene Ulltveit-Moe meiner Sanners avgift har mange uheldige sider.

– Ho knyter seg ikkje til lønsemda, berre til salsinntektene. Ho vil stå fast uansett om ein går med overskot eller underskot. Det meiner eg er ei uheldig utforming av ein skatt, sa ho i mai.

Myrseth viser til at eit mindretal i utvalet, nemleg kystkommunar, LO og næringa, ikkje meinte det burde innførast grunnrente.

Ikkje SV og Sp

Heller ikkje SV eller Sp vil ha modellen frå utvalet. Frykta er at kommunane, som legg til rette for oppdrett med vatn, straum og veg, skal sitje att med mindre.

– Vi ønskjer ei produksjonsavgift der inntektene går til lokalsamfunna og kommunane, ikkje ein grunnrenteskatt der inntektene går rett inn i statskassa, seier Sps finanspolitikar Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes viser til at også produksjonsavgifta strengt teke er ei grunnrenteskattlegging og gir faste inntekter til fellesskapen, uavhengig av overskot i næringa.

– Det er den opphavlege modellen vår regjeringa plutseleg gjekk inn for, og no samlar alle seg rundt han. Dette er ein viktig start der kystsamfunna får ta del i verdiskapinga som skjer i hava våre, seier han til NTB.

«Ikkje ønskt»

Sanner sa i mai at grunnrenteskatt blir lagd bort mellom anna fordi mange parti har markert motstand.

Han meiner ei produksjonsavgift vil gi føreseielegheit for havbruksnæringa og for kommunane som legg til rette for henne. Vertskommunane har dei siste åra fått inntekter frå sal av lakselisensar på auksjon, men desse svingar frå år til år.

Regjeringa har likevel foreslått at staten skal få ein større del av auksjonsinntektene, på kostnad av kommunane, til kraftige protestar frå SV og Sp.

Dei fekk tysdag støtte frå Ap, som foreslår at ein ikkje endrar modellen for utbetaling til havbruksfondet for åra 2020 og 2021.

