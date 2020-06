Noregs Bank-rapport: Kraftig koronafall blir forsterka av oljefall

innenriks

Oljeprisfallet har bidrege til å forsterke nedgangen, melder Noregs Bank tysdag.

– Ifølgje bedriftene har aktiviteten falle med ein årleg rate på 5,3 prosent dei siste tre månadene. Til samanlikning rapporterte dei om ein reduksjon på litt under 3 prosent under finanskrisa hausten 2008, heiter det.

I ein del næringar har nedgangen vore så kraftig at den faktisk fell under måleskalaen som blir brukt. Det er derfor ifølgje Noregs Bank grunn til å tru at det reelle fallet i produksjonen er større.

