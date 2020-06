NRK tek sjølvkritikk etter artikkel om koronateori

innenriks

Det var søndag at NRK omtala påstandar frå den norske vaksineforskaren Birger Sørensen om at koronaviruset truleg er utvikla av kinesiske og amerikanske forskarar, ei sak òg NTB siterte.

Artikkelen har vorte møtt med kritikk frå fleire hald, og NRK seier no at arbeidet med saka var for dårleg.

– Det burde ha kome mykje tydelegare fram i artikkelen at noko av innhaldet er basert på utsegner frå forskaren, og ikkje publisert forsking. Her har vi ikkje gjort ein god nok jobb. Saka burde hatt fleire relevante kjelder som vurderte både utsegnene og forskinga, seier fagdirektør Marius Tetlie i NRK til Medier24.

NRK har etter publisering lagt inn retting i saka, og også laga ei oppfølgjarsak, der Sørensens påstandar blir møtte med motbør frå andre forskarar.

– Urimeleg og spekulativt

Sørensen har samarbeidd med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet QRB Discovery. I han blir det hevda at det såkalla spike-proteinet på viruset inneheld sekvensar som synest å vere sette inn kunstig.

Immunolog Anne Spurkland har til VG beskrive delar av Sørensens påstandar som både urimelege, ulogiske, ukritiske og spekulative.

Ho påpeikar vidare at Sørensen har økonomiske interesser i vaksineforskinga. Han er frå før av kjent for arbeid med å utvikle ein vaksine mot hiv, og er styreleiar i selskapet Immunor.

Forskning.no-redaktør Nina Kristiansen seier til Medier24 at det ikkje finst dekning i studien for det NRK skriv, og at artikkelen kan bidra til å byggje opp under konspirasjonsteoriar.

– NRK har gått totalt i baret på denne saka, når dei skriv om eit så viktig og betent tema utan å sjekke forskinga med andre ekspertar og spesialistar, seier Kristiansen.

Openheit om vaksinearbeidet

Som svar på kritikken foreslår Sørensen at Spurkeland sjekkar faktiske data og siste publikasjonar på feltet.

– Vi har data som viser at det er mindre enn ein prosent mutasjonar i aminosyreposisjonar, for meir enn 2.300 sekvensar vi har undersøkt for heile spike-proteinet. Det er i vaksinesamanheng ubetydeleg, seier han til VG.

Sørensen seier vidare at Spurkeland har ei negativ og annleis oppfatning av arbeidet hans, og understrekar at det i artikkelen blir gjort greie for kvar han arbeider og interessene hans.

(©NPK)