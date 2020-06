LO-leiaren: – Ideologien er tilbake i krisehandteringa

innenriks

LO-leiaren langa ut mot krisehandteringa til regjeringa då han innleidde under LOs representantskapsmøte tysdag.

– Då Noreg stengde i midten av mars, var det tverrpolitisk semje om at staten måtte dra gullkortet. Inntrykket var at partipolitikk og ideologi vart sett litt på hald i den første tida. Då regjeringa presenterte krisepakken sin for fase 3, var det likevel tydeleg at ideologien var tilbake, uttala Gabrielsen.

Han peika på forslaget om kutt i formuesskatt, og det han omtala som fråverande arbeidsmarknadstiltak.

– Det er alltid interessant å sjå kva som skjer når ideologi møter røyndom i tider som dette. Kostnaden ved krisa skal sosialiserast, medan gevinsten, han skal privatiserast, seier Gabrielsen.

Gabrielsen seier det no er vanlege arbeidsfolk som betaler den tøffaste prisen. 340.000 nordmenn er anten permitterte eller arbeidslause.

– Medan tusenvis av permitterte nordmenn framleis ventar på pengar frå Nav, så foreslo regjeringa å kutte ytterlegare i formuesskatten i den siste tiltakspakken sin. Det er ikkje akkurat nokon invitasjon til felles dugnad. Innretninga på politikken må bli meir sosialt rettferdig, sa Gabrielsen.

(©NPK)