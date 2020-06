Equinor investerer 1,5 milliardar i delvis elektrifisering av Sleipner og Gina Krog

innenriks

Investeringane for elektrifisering av Sleipner er på 850 millionar kroner, medan Gina Krog-investeringa er 640 millionar kroner, opplyser Equinor.

Det skal leggjast ein 28 kilometer lang kraftkabel frå Sleipner til Gina Krog-plattforma. Denne blir kopla til områdeløysinga for kraft frå land på Utsirahøgda. Gina Krog skal koplast til Johan Sverdrup med ein 62 kilometer lang kraftkabel.

Planen er at Sleipner og Gina Krog skal koplast opp til kraft frå områdeløysinga på Utsirahøgda innan slutten av 2022.

Føreseielegheit

– Med gårsdagens gledelege melding om brei politisk semje om mellombelse tilpassingar i petroleumsskatten blir det no føreseieleg for industrien til å jobbe vidare med planlagde prosjekt som vil stimulere til nye investeringar og halde oppe aktivitet i ei krevjande tid, seier konserndirektør Anders Opedal for Teknologi, prosjekt og boring i Equinor.

I periodane der behovet for kraft er større enn kapasiteten i områdeløysinga, vil Sleipner bruke gassturbinar, som dei gjer i dag, for å dekkje kraftbehovet.

Tildelt kontrakt

Elektrifisering av Gina Krog var eit krav frå styresmaktene då dei godkjende plan for utbygging og drift for feltet.

Kontrakten for produksjon og legging av kablane er tildelt kabelleverandøren NKT, som allereie har gjennomført arbeidet med å leggje kraftkabel frå Johan Sverdrup til Gina Krog-feltet.

(©NPK)