Siv Jensen kritiserer rasismedemonstrantane: – Uakseptabelt

innenriks

Jensen peikar på Facebook på disiplinen til det norske folket som årsaka til at vi no har kontroll på smittesituasjonen, før ho påpeikar at fleire tusen demonstrantar plutseleg trassa smittevernreglane.

– Det er rett og slett uansvarleg at tusenvis av menneske i Oslo vel å trasse den nasjonale dugnaden og smittevernreglane. Å kjempe mot rasisme er svært viktig, men å gi blaffen i alle smittevernråd og potensielt utsetje andre menneske for større smitterisiko, er uakseptabelt, meiner ho.

Frp-leiaren kritiserer òg statsminister Erna Solberg (H) og regjeringa for handteringa av demonstrasjonen.

(©NPK)