Semje om iskantsona: Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre inngår forlik med Ap, Frp og Sp

I forslaget sitt gjekk regjeringa inn for at grensa for iskanten skulle setjast til 15 prosent. Dette er òg utfallet etter forhandlingane på Stortinget.

– Eg er svært nøgd med at vi har fått ei så brei semje basert på utgangspunktet regjeringspartia hadde med Framstegspartiet, seier Høgres Stefan Heggelund til NTB.

Allereie sist veke vart regjeringspartia samde med Frp om ei iskantgrense på 15 prosent. Grensa inneber at iskanten blir sett til der det i snitt er is 15 prosent av dagane i april.

Saka er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handlar om kor langt nord i Barentshavet det kan opnast for boring etter olje og gass.