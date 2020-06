SV om endringane i oljeskatten: Eit tap for fellesskapen

innenriks

– Dette er eit tap for fellesskapen og eit tap for klima. Stortingsfleirtalet vil no at vi skal betale oljeselskapa for å hente opp olje, utan garantiar for arbeidsplassar i Noreg, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i partiet.

Ho meiner heller at ein aktiv, grøn industripolitikk er det som må til.

– Dette er ei av dei mest kortsiktige avgjerdene eg har sett i norsk politikk dei siste åra. Vi låser Noregs skjebne fast til olja for mange tiår framover og set det grøne skiftet på pause.

(©NPK)